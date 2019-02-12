الامارات | «الشارقة الرياضي» يعتمد إنشاء فريق الزوارق السريعة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، في اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي، في فندق سنترو الشارقة برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وبحضور نائب الرئيس علي سالم المدفع، والأمين العام عيسى هلال الحزامي، والأعضاء، تشكيل وفد لزيارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، للاطلاع على الخطة الاستراتيجية 2030 الخاصة بالقطاع الرياضي، وإنشاء فريق الشارقة للزوارق السريعة. وشهد الاجتماع مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الشارقة الرياضي، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاعتمادها، إضافة الى مشروع عمل سياسات مجالس إدارات الأندية الرياضية، على أن يتم تنظيم ورشة عمل للأندية لمناقشة تفاصيلها، كما استعرض الاجتماع المقترحات الخاصة بتكليف اللجنة القانونية لإعداد دليل موحد لإجراءات العمل الإدارية والمالية الخاصة بالأندية، والتطرّق إلى تقرير وإنجازات لجنة رياضة المرأة للعام الماضي، ومناقشة توصيات لجنة الألعاب الفردية، من خلال إلزام الأندية برفع تقارير نصف سنوية تتعلق بلاعبيها الموهوبين. كما تم مناقشة اقتراح تخصيص جزء من الموازنة الخاصة بالأندية للصرف على المبادرات والمشروعات الاستثمارية، والتعرف إلى آخر مستجدات بطولة فوق الأربعين، وجائزة الشارقة للأسرة الرياضية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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