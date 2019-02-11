رياضة | يوفنتوس يحدد سعر بيع ديبالا (مبلغ خيالي)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يحدد سعر بيع ديبالا (مبلغ خيالي) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن يوفنتوس الإيطالي مستعد للتخلي عن نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة دون بالون الإسبانية بأن يوفنتوس وافق على بيع ديبالا الصيف القادم مقابل 200 يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم السيدة العجوز وافق على رحيل ديبالا عن البيانكونيري بعد نهاية الموسم الحالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ديبالا بدأ الاستماع إلى العروض المقدمة له، حيث طلب إنتر ميلان الإيطالي التعاقد مع باولو.

وأوضحت دون بالون بأن ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد قد يكون بديل ديبالا في يوفنتوس في الموسم القادم.