رياضة | الأهلي يدرس رفع قيمة الاشتراك في فرع التجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس رفع قيمة الاشتراك في فرع التجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حرص على حضور جانب من اجتماع لجنة التسويق لفرع النادي الرابع بالتجمع الخامس، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وعضوية إبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي، أعضاء المجلس، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتسويق الفرع الجديد، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بعدما تقدم للاشتراك في فرع التجمع الخامس أكثر من ألف عضو.

وقامت اللجنة بتقديم تصور شامل للخطة الموضوعة للانتهاء من المرحلة الأولى من الإنشاءات للفرع الجديد في أقرب وقت ممكن، كما تدرس اللجنة رفع سعر الاشتراك لفرع الأهلي بالتجمع الخامس، والتي تبلغ 200 ألف جنيه، بعد الإقبال المتزايد على طلبات الاشتراك للأعضاء في الفترة الأخيرة.