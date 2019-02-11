رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم الإثنين 11 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم الإثنين 11 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 11 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة، وأبرزها حظيث العامري فاروق عن فرارات الإدارة، وتغريم النادي، ونقل مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي إلى بتروسبورت، وإليكم أهم أخبار الأهلي الساخنة اليوم:

"العامري فاروق يتحدث عن قرارات الأهلي الطارئة"

أعلن العامري فاروق نائب رئيس النادي عن تمسك مجلس إدارة الأهلي بكافة قراراته التي جاءت في إجتماعه الطارئ صباح السبت.

وقال أن موقف الأهلي ثابت ولن يتغير خاصة أن قرارات المجلس جميعها كانت مدروسة لحفظ حقوق النادي ومجلس إدارته وجماهيره والتأكيد على إحترام حقوق المنافسين.

وأضاف أن الأهلي لم يطالب بإستثناءات في جدول الدوري بل أكد على إحترامه الكامل للقائمين على منظومة كرة القدم والثوابت الموجودة لنجاح المسابقة وفي مقدمتها الإلتزام بجدول الدوري الذي تم إعداده من قبل اتحاد الكرة دون تدخل من أية جهة رغم أن الأهلي هو الخاسر الأكبر من هذا الجدول المضغوط ويؤدي مباراة كل 72 ساعة والفريق يلعب للموسم الثالث على التوالي بشكل متلاحم دون أية راحة ونزيف الإصابات وخسارة جهود لاعبيه مستمر، ومع هذا لم يطلب الأهلي راحة لإلتقاط الأنفاس، وآثر الإلتزام الكامل بجدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة.

وأبدى العامري فاروق إندهاشه من محاولات البعض لخلق فجوة بين النادي والمؤسسة الأمنية بسبب تمسك الأهلي بحضور جماهيره في المباريات المقبلة.

وقال أن قرار مجلس إدارة الأهلي كان واضحًا وأن النادي يتمسك بحضور جماهيره وفقًا للشروط التي تم الإتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الآن.. وهذه الشروط كانت معلنة من جانب اتحاد الكرة وبمشاركة الأمن الذي كان القاسم المشترك في هذه الإتفاقات بل وتحمل العبء الأكبر في عودة الجماهير للمدرجات ولا ينكر أحد نجاح الأمن في مهمته طوال الفترة الماضية وهو الأمر الذي دعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى لقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتقدم بإقتراح مكتوب بمضاعفة عدد الجماهير في مباريات الدوري من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف لكل الأندية.

وأن يكون عدد الحضور الجماهيري في المباريات الإفريقية لكافة الأندية أيضًا بدون حد أقصى أو 75% من سعة الاستاد الذي تقام عليه المباراة ويكون تنفيذ هذا الإقتراح بروفة حقيقية قبل إستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية في يونيو المقبل.

وهذا يعود بالدرجة الأولى لثقة الأهلي ومجلس إدارته في المؤسسة الأمنية وهي قادرة على النجاح.

وأشار إلى أن محاولة البعض الصيد في الماء العكر بخصوص العلاقة بين النادي والأمن هي محاولة فاشلة والأهلي على مدار تاريخه داعم لمؤسسات الدولة وسيظل كذلك وسياسة مجلس الإدارة الحالي وكل المجالس السابقة للنادي دائما متسقة مع السياسة العامة للبلاد وغير مسموح لأحد المزايدة على وطنية النادي الأهلي ومسئوليه وأعضاؤه وجماهيره.

وقال العامري فاروق أن تمسك الأهلي بجماهيره أمر طبيعي لأن هذه الجماهير هي رأس المال الحقيقي للنادي وهي القاسم المشترك في كل البطولات والإنتصارات على مدار 112 سنة.

وكل أهلاوي فخور بجماهير الأهلي التي تعشق ناديها وتحب بلدها ومجلس الإدارة يقدر دور هذه الجماهير المعروف عنها الإلتزام بقيم وتقاليد النادي، وغير مسموح لأي شخص بتصريحاته السلبية أن ينال من علاقة النادي بجماهيره التي تساند الأهلي في كل منافساته ولا يهمها سوى مصلحة بلدها وناديها وبالتالي فإن ما جاء من تعليقات مغرضة للبعض على قرارات مجلس إدارة الأهلي فهي مرفوضة وهؤلاء هم الذين يريدون خلق فجوة بين كل الأطراف، الأهلي يدعم كل مؤسسات الدولة وهذه مسألة لا تقبل النقاش وجماهيره جزء لم ولا ينفصل عنه والكل يرفع شعار المصلحة العليا خاصة ومصر تستعد لإستضافة أكبر حدث رياضي في يونيو المقبل وهو كأس الأمم الإفريقية والذي لابد أن تخرج بالصورة الحضارية التي تعبر عن المكانة الكبيرة لبلادنا في القارة الإفريقية.

وتطرق نائب رئيس الأهلي إلى إمكانية استبدال مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري بمباراتهما في الكأس وقال أن قرار مجلس إدارة الأهلي كان واضحًا بأن الاستبدال مرفوض وهناك جدول للدوري لابد من الإلتزام به حتى 30 مارس وخلال هذه الفترة وفقًا للمكاتبات التي تلقاها النادي من اتحاد الكرة لا يوجد فيها أية مباريات للأهلي في بطولة الكأس، ولم يصادر النادي على رغبة أي طرف في تفادي مواجهة الأهلي إلى ما بعد 30 مارس واتحاد الكرة هو الذي يقرر في طلبه، لكن كان من حق الأهلي أن يرسل خطابًا للاتحاد يستفسر فيه عن الأسباب الطارئة لتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري لاسيما وأنه الطرف الأول في المباراة والمسئول عن تنظيمها لإستيضاح العديد من الامور.

وشدد نائب رئيس الأهلي على ضرورة التعاون من كافة الأطراف والحفاظ على الثوابت ومن بينها جدول الدوري وحذر من ضغط المباريات في الفترة القادمة خاصة أن هذا الأمر سيدفع ثمنه منتخب مصر والذي يحتاج لكل العناصر من كل الاندية والتي تتساقط بسبب الإصابات قبل بطولة الأمم الإفريقية القادمة.

"شريف يشكو التجاهل بالأهلي"

أعرب محمد شريف لاعب فريق الأهلي عن غضبه الشديد من تجاهل مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر في الفترة الماضية.

وتحدث محمد شريف مع أحد أعضاء الجهاز الفني بالنادي الأهلي عن غضبه بسبب عدم المشاركة في المباريات وعدم حصوله على الفرصة، رغم اجتهاده بشكل كبير فى التدريبات.

ونصح أحد أعضاء الجهاز الفنى بالنادي الأهلي محمد شريف بضرورة الصبر وانتظار فرصة المشاركة فى المباريات القادمة، مؤكدًا له أن دوره قادم فى ظل تلاحم المباريات محليًا وإفريقيًا.

ولم يحصل محمد شريف على فرصته كاملة مع النادى الأهلى رغم تألقه فى المباريات التى يشارك خلالها منذ تولى لاسارتى المهمة الفنية خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون.

"أزارو يتمسك بالرحيل عن الأهلي"

تمسك المغربي وليد أزارو مهاجم فريق النادي الأهلي بالرحيل عن الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

واستقر المغربي أزارو على الرحيل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي بعد فشل احترافه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير بعد رفض إدارة النادي التفريط في خدماته بسبب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا والخروج من البطولة العربية ورغبة الإدارة في الفوز باللقب من جديد والتأهل لكأس العالم للأندية بعد تدعيمات الفريق في يناير الماضي.

وتلقى وليد أزارو عرضاً مغرياً من الدوري الصيني منذ شهور ووضع الأهلي شروطاً مالية تعجيزية من أجل منع التفريط في اللاعب في الفترة القادمة.

وأبلغ المغربي وليد أزارو مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ برغبته في الرحيل عن النادي الأحمر في نهاية الموسم الجاري بعد تلقي أكثر من عرض من الدوريات الأوروبية.

"لاسارتي يطمئن على إصابات الفريق"

حرص الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي للأهلي على عقد جلسة سريعة قبل بداية تدريب اليوم بالعاصمة التنزانية دار السلام مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على أحوال اللاعبين من الناحية الطبية.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في الثالثة من عصر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واطمأن المدير الفني من الطبيب على حالة اللاعبين وتأكد من عدم معاناتهم من أية إصابات قبل مواجهة سيمبا غدا.

"المسابقات تنقل مباراة الأهلي والانتاج لبتروسبورت"

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة نقل مباراة الإنتاج الحربي أمام الأهلي، والمقرر لها يوم السبت المقبل من استاد السلام إلى بتروسبورت.

وجاء قرار لجنة المسابقات بنقل المباراة إلى استاد بتروسبورت بعدما تم غلق استاد السلام لانشغاله بالترميم ليكون جاهزا لبطولة أمم إفريقيا 2019.

وكان الأهلي قد خاص أخر مباراة له على استاد السلام يوم الجمعة الماضي أمام حرس الحدود وحقق فيها الفوز بهدف نظيف للاعبه حمدي فتحي.

"المسابقات تغرم الأهلي بسبب الهتافات العدائية"

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تغريم ناديي الأهلى والزمالك 40 ألف جنيه بسبب هتافات جماهيرهما المسيئة فى مباراتى حرس الحدود والنجوم ضمن منافسات الدوري المصري.

وعاقبت لجنة المسابقات الأهلي بغرامة 20 ألف جنيه والزمالك بغرامة 20 ألف جنيه بجانب عقوبة على الجهاز الفني للأبيض بقيادة كريستيان جروس بغرامة 5 آلاف جنيه لعدم التزامه بالمنطقة الفنية.