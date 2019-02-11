رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم الإثنين 11 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ليفربول اليوم الإثنين 11 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ليفربول الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق 11 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول محمد صلاح نجم الفريق دائرة اهتمامات يوفنتوس بديلاً لنجمه باولو ديبالا القريب من الرحيل عن السيدة العجوز. وإليكم أهم أخبار ليفربول اليوم :

* أفضل 10 أندية في التاريخ.. ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي

اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أفضل 10 أندية في تاريخ الكرة والتي جاء في صدارتها نادي ريال مدريد الإسباني.

أفضل 10 أندية في تاريخ الكرة :

- ريال مدريد 184 نقطة

- برشلونة 177 نقطة

- مانشستر يونايتد 151 نقطة

- بايرن ميونيخ 135 نقطة

- ليفربول 120 نقطة

- يوفنتوس 110 نقطة

- باريس سان جيرمان 94 نقطة

- تشيلسي 91 نقطة

- مانشستر سيتي 89 نقطة

- آرسنال 88 نقطة

* يوفنتوس يوجه صدمة لرونالدو بسبب محمد صلاح

أكدت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية أن نادي يوفنتوس الإيطالي حضراً عرضاً بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني (ما يقارب الـ200 مليون يورو)، من أجل التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح الصيف المقبل.

ووفقاً للصحيفة، أبدى نادي "السيدة العجوز" رغبة كبيرة في ضم اللاعب المصري، لتعويض الرحيل المتوقع للأرجنتيني باولو ديبالا، الذي يمر بمرحلة صعبة مع الفريق، في ظل تراجع مستواه التهديفي بشكل كبير هذا الموسم.

* كابوس ليفربول يهدد باريس سان جيرمان

حذر داني ألفيس ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي فريقه من مباراة مانشستر يونايتد غدًا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأكد ألفيس عبر الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان أنه يجب التعلم من الأخطاء الماضية للفريق في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف ألفيش: "أمام ليفربول ارتكبنا أخطاء تجاوزناها فيما بعد ولكن لا يمكن تحمل مثل هذه الأخطاء مجددا في مرحلة الأدوار الإقصائية لأنها قد تكلفنا وداع دوري أبطال أوروبا".

وتابع ألفيس: "نجحنا في بناء عقلية قوية للفريق بعد الخسارة أمام ليفربول 3-2 في أنفيلد وفزنا 2-1 في ملعبنا.. يجب مراعاة التفاصيل الدقيقة حتى لا نندم فيما بعد".

ليفربول يحدد سعر محمد صلاح.. وصراع بين برشلونة وريال مدريد

حدّد نادي ليفربول الإنجليزي، ثمن بيع محمد صلاح نجم الفريق إلى نادي ريال مدريد الإسباني في حالة الدخول في مفاوضات جادة معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أنّ ليفربول قد حدّد مبلغ 180 مليون يورو لبيع محمد صلاح، الذي يبدي موافقته في الرحيل واللعب بصفوف ريال مدريد خلال فترة الميركاتو الصيفي. كما أشارت الصحيفة الإسبانية إلى رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع صلاح بناءاً على رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يلعب دوراً كبيراً في التعاقد مع الفرعون المصري. ويعاني نادي ريال مدريد من مشاكل في خط هجومه وذلك منذ رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإيطالي في تجربة جديدة ناجحة حتى الآن مع نادي يوفنتوس. يذكر أن صلاح يقدم مستوى مميز مع ليفربول ويصارع على صدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 17 هدفاً مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

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