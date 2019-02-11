رياضة | رئيس ريال مدريد يهدد حلم هازارد بتصريح مثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد يهدد حلم هازارد بتصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إلى عدم الإنفاق في الصيف حيث ارتبط الريال بالتوقيع مع ايدين هازارد مؤكداً أنه لديه أفضل مهاجم في العالم وهو الفرنسي كريم بنزيما.

وقال بيريز في تصريحاته لموقع "فرانس فوتبول"، عن شائعة تعاقده مع مهاجم جديد: "التعاقد مع مُهاجم؟ لدينا كريم بنزيما، أفضل مهاجم في العالم بالفعل، لاعبو ريال مدريد حققوا الكرة الذهبية في السنوات الثلاث الماضية، نحن سعداء جداً لمودريتش، لما يقدمه في عالم كرة القدم".

وتابع: "أعتقد أننا نملك أفضل لاعبي العالم والألقاب التي نحققها تؤكد هذا، لن نقوم بدفع الأموال من أجل الإنفاق فقط، على سبيل المثال قرأت اشاعات عن اهتمامنا وحاجتنا لمهاجم، نحن نملك بالفعل أفضل مهاجم بالعالم".

وأضاف: "نحن نتعاقد مع لاعبين شباب من أجل المستقبل، مثل ڤينيسيوس ورودريجو الذي كان مرشحاً لجائزة كوبا".

وعن نادي باريس سان جيرمان، قال: "أنه نادي صديق ونادي كبير، لا يحتاجون للنصيحة، لقد وضعوا الكرة الفرنسية في مرتبة عالية، ناصر الخليفي يقوم بعمل رائع ويحتاجون الوقت فقط للوصول إلى المراكز الأعلى".

وأكمل: "هدفنا هو أن نكون الأفضل كل يوم، هذا النادي يجب أن يستمر كما كان طوال التاريخ، الأفضل في العالم، نلعب جميع المباريات للفوز ولا نستسلم".

كما ارتبط اسم ريال مدريد بعدد من نجوم الدوري الانجليزي مثل إيدين هازارد نجم تشيلسي ومحمد صلاح لاعب ليفربول وهاري كين لاعب توتنهام.