رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين 11/ 2/ 2019.. البرسا يصدم الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين 11/ 2/ 2019.. البرسا يصدم الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق برشلونة أمس الأحد في فخ التعادل السلبي أمام أتلتيك بلباو، وذلك في الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإسباني، فيما لا يزال يتصدر الليجا حتى الآن برصيد 51 نقطة.

كما كشفت صحيفة فرانكفورتر زيتونج الألمانية بأن إدارة برشلونة تواصلت مع يوفيتش ووكيل أعماله وكذلك المقربين منه وأقنعوه بارتداء قميص البلوجرانا في الموسم المقبل.

وفيما يلي نرصد لكم عبر تقرير موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين والموافق 11/ 2/ 2019:

1- سولاري يتفوق على برشلونة

كشفت اقرير صحفية إسبانية ،أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد الإسباني يتفوق في بطولة الدوري على الغريم التقليدي برشلونة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الأس" الإسبانية، فإن ريال مدريد سولاري يتجه إلى مباراة حاسمة في الموسم في دوري الأبطال وهو يَمُر بفترة جيّدة. بالأضافة إلى الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في الكامب نو، الفوز في الواندا ميتروبوليتانو قلل الفارق مع برشلونة إلى ستة نقاط.

2- برشلونة يخطف صفقة ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية ألمانية اليوم بأن برشلونة توصل لاتفاق مع الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت لضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة فرانكفورتر زيتونج الألمانية بأن إدارة برشلونة تواصلت مع يوفيتش ووكيل أعماله وكذلك المقربين منه وأقنعوه بارتداء قميص البلوجرانا في الموسم المقبل.

ويلعب لوكا يوفيتش البابغ من العمر 21 عاما في آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي الذي وضع شرطا في عقده يتيح لفرانكفورت تفعيل الشراء النهائي للاعب بنهاية الموسم.

3- برشلونة مهدد بفقدان 3 لاعبين

تعادل نادي برشلونة ضد منافسه فريق اتليتك بلباو، بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وأصبح ثلاثي فريق برشلونة "لانجليت - فيدال - راكتيتش" مهدد بالغياب عن الفريق، في حال حصول أحدهما على بطاقة صفراء في المباراة المقبلة.

4- ليفربول يحدد سعر محمد صلاح.. وصراع بين برشلونة وريال مدريد

حدّد نادي ليفربول الإنجليزي، ثمن بيع محمد صلاح نجم الفريق إلى نادي ريال مدريد الإسباني في حالة الدخول في مفاوضات جادة معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أنّ ليفربول قد حدّد مبلغ 180 مليون يورو لبيع محمد صلاح، الذي يبدي موافقته في الرحيل واللعب بصفوف ريال مدريد خلال فترة الميركاتو الصيفي.

5- حارس دورتموند: تير شتيجن الأفضل.. وأتابع برشلونة لأجله

أشاد رومان بوركي، حارس مرمى فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بحارس فريق برشلونة الإسباني مارك أندريه تير شتيجن، الذي يقدم مستويات رائعة مع البارسا.

وقال حامي عرين متصدر الدوري الألماني: "تير شتيجن هو أفضل حارس في أوروبا في الفترة الحالية ومنذ فترة طويلة".

6- 75 مليون يورو تفصل برشلونة عن ضم مهاجم فرانكفورت

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني لديه إتفاق مبدئي مع وكيل أعمال المهاجم الصربي المتألق لوكا يوفيتش، لاعب فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأفادت التقارير أنه يتعين على مسؤولو البارسا أن يتفاوضوا مع إنترخت فرانكفورت الذي لم يتلقى أي عرض رسمي من برشلونة لحد الأن.

7- الكشف عن سبب إخفاق برشلونة أمام أتلتيك بيلباو

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن غياب النجم البرازيلي أرثر ميلو لاعب وسط برشلونة الإسباني، أثر على مستوى الفريق خلال فترة غيابه في المباريات الماضية، وخاصة خلال مباراة أمس أمام أتلتيك بيلباو التي انتهت 0-0.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن هناك تساؤول.. هل سيدوم الوضع هكذا كثيرا بدون أرثور؟ أتى اليوم الذي نرى تأثير على الفريق بعد ميسي.

8- تقارير تنتقد برشلونة بسبب ميسي

وجهت تقارير صحفية إسبانية، النقد لفريق برشلونة الإسباني الذي يقوده فنيًا إرنيستو فالفيردي، في ظل تخبط أوضاع الفريق من حين لأخر.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتاج لدعم أفضل، حيث أنه في أوج عطائه، ولكنه لا يجد اللاعبين ذوي الجودة العالية لمساعدته.

9- برشلونة يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ كوتينيو

قام نادي برشلونة الإسباني، بتوجيه رسالة تحذيرية لنجم وسط الفريق، البرازيلي فيليبي كوتيهنو، بعد تراجع مستواه خلال الفترة الماضية بصورة ملحوظة.

زبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية: فإن هناك رسالة تم توجيهها من قبل الإدارة الكتالونية عبر جييرمو أمور، المتحدث الرسمي للبارسا لكوتينهو، من المفترض أن تعطيه "قرصة أذن".

10- ليون يحدد 40 مليون يورو للاستغناء عن نجمه لبرشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن ليون الفرنسي حدد سعر بيع الظهير الإيسر ميندي لبرشلونة بعد رغبة واضحة من البلوجرانا للتعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن إدارة ليون حددت سعر بيع ميندي بمبلغ يتراوح ما بين 35 إلى 40 مليون يورو للاستغناء عن خدمات اللاعب.