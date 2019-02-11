شكرا لقرائتكم خبر عن مروان فيلايني : رفضت الانتقال لباريس سان جيرمان من أجل مورينيو والان مع التفاصيل
موقع الخليج 365
قال الدولي البلجيكي "مروان فيلايني" خلال تصريحات نقلتها صحيفة" ذا صن" البريطانية، أنه رفض الانتقال لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الصيف الماضي من أجل البقاء داخل جدران "أولد ترافود".
وأضاف" كنت أود اللعب في صفوف الفريق الباريسي، لكن المدرب السابق للفريق جوزيه مورينيو أقنعني بالبقاء.
وأردف" بعدها قمت بتوقيع عقدا جديدا مع الفريق، قبل أن يرحل مورينيو ويأتي سولشاير، ليقوم بتجميدي.
وقد انتقل البلجيكي من فريق مانشستر يونايتد إلي فريق شاندونغ لونينغ تايشان الصينيفي يناير الماضي، دون الكشف عن قيمة الصفقة.
ويلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره باريس سان جيرمان، غدا في ذهاب الدور ثمن النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا علي ملعب أولد ترافورد.
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