إدارة "باريس" تحدد بديل نيمار.. ومانشستر يونايتد أبرز المهتمين به

أقترب الدولي البرازيلي"نيمار دا سيلفا"، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من حزم حقائب والرحيل عن الفريق الباريسي الصيف القادم.

وذكشفت تارير صحفية فرنسية، أن إداراة الفريق الباريسي بدأت في البحث عن بديل لتعويض الرحيل المتوقع لللاعب البرازيلي.

وذكرت صحيفة Le10Sport الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان وجهت أنظارها صوب البرازيلي الأخر "ريتشاليسون" لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي.

وتبلغ القيمة السوقية "لريتشاليسون" ما يقارب 41 مليون جنيه استرليني، وقد انتقل إلي إيفرتون قادما من نادي واتفورد الإنجليزي بمبلغ 35 مليون جنيه استرليني في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأكدت التقارير الفرنسية أن نيمار لايمانع اللعب في الدوري الأقوي في العالم، وقد صرح أكثر من مرة أنه يتمني اللعب في البريمرليج.

ويعد نادي مانشستر يونايتد هو أكثر الأندية المهتمة بضم اللاعب، لكن قيمة الصفقة من المتوقع أن تسبب عائق لاكتمالها بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

يذكر أن نيمار دا سيلفا انتقل لباريس سان جيرمان قادما من برشلونة الإسباني، بمبلغ 220 مليون يورو بعد دفع الشرط الجزائي مما جعله هو الصفقة الأغلي في التاريخ.