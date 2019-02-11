شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة تريزيجيه .. قاسم باشا يُسحق بثلاثية دون رد والان مع التفاصيل

الخليج 365- تلقى فريق قاسم باشا التركي هزيمة ساحقة في لقائه اليوم أمام نظيره أنقرة غوجو بثلاثة أهداف للأخير دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "19 مايو ستاديوم"، في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري التركي.

وشارك محمود تريزيجيه، لاعب خط وسط قاسم باشا منذ بداية اللقاء حتى نهايته، الذي شهد استمرار تراجع فريقه في النتائج، وكانت الصفحة الرسمية لنادي قاسم باشا على موقع "تويتر" قد نشرت أن تريزيجيه يتواجد فى التشكيلة الأساسية للفريق بالمباراة، فيما يتواجد مواطنه كريم حافظ على مقاعد البدلاء.

وأدت تلك الهزيمة إلى تراجع فريق قاسم باشا إلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الفرق في الدوري التركي برصيد 29 نقطة، بينما احتل أنقرة غوجو المركز الـ 15 برصيد 23 نقطة.

يذكر أنه تم اختيار محمود تريزيجيه فى التشكيلة المثالية بمسابقة الدوري التركي عن شهر يناير الماضي، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها خلال مشاركته فى مباريات الفريق على مدار الشهر المنقضي، ليكون الممثل الوحيد لفريقه بالمسابقة.