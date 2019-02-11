انت الان تتابع محمد صلاح: لا أصدق ما يفعله جمهور الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م

استنكر النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، الأزمة المشتعلة خلال هذه المرحلة بين جمهوري الأهلي والزمالك، على خلفية بعض الخلافات المستمرة حول عديد من الملفات، التي تظهر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتبادل جمهور الناديين تدشين الهاشتاجات المسيئة للطرف الآخر. وكتب صلاح، منذ قليل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «مش قادر أصدق إني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت، هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟».

تغريدة صلاح لاقت رواجًا كبيرًا خلال دقائق قليلة، وأبدى عدد كبير من متابعي الفرعون المصري اتفاقهم الكامل مع كلماته. وشهدت الفترة الماضية، تراشقا بين مسؤولي وجماهير الناديين بسبب خلافات متكررة من بينها أزمة المباريات المؤجلة، وكان آخرها الصدام الذي دار في اجتماع اتحاد الكرة الأخير بين رئيس نادي الزمالك،