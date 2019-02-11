لماذا رفض جوزيه مورينيو تدريب منتخب قطر؟

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رفض مورينيو تدريب المنتخب القطري رغم فوزه بكاس أمم آسيا الأخيرة، وكشف عن سر رفضه العمل في تدريب المنتخبات، ووجهته المقبلة بعد مانشستر يونايتد.

١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م

لم تكن المستويات الجيدة التي قدمها منتخب قطر في بطولة أمم آسيا الأخيرة، التي مهدت له طريق الفوز باللقب لأول مرة في تاريخه كافية لإغراء "سبيشيال وان" على قبول مهمة تدريب العنابي، استعدادًا لمونديال 2022 المقرر أن تستضيفه قطر على ملاعبها. جوزيه مورينيو، المدير الفني البرتغالي الكبير، لم يقتنع بفكرة المغامرة بتاريخه التدريبي في هذه المرحلة باتخاذ قرار تدريب منتخب قطر في المونديال، من المؤكد أنه كان يعلم حجم الإغراءات المالية، التي من الممكن أن يحصل عليها حال موافقته على العرض، الذي تلقاه شفويا، وبشكل ودي من مسئول كبير في قناة بي إن سبورت.

مورينيو سافر للدوحة لتحليل مباراة قطر والسعودية في دور المجموعات بكأس الأمم الآسيوية التي أقيمت يوم 17 يناير الماضي، وانتهت بفوز العنابي بهدفين دون رد، ومواجهة أرسنال مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، التي أقيمت يوم 19 يناير، وفاز بها المدفعجية بنفس نتيجة فوز المنتخب القطري على نظيره السعودي. المقابل