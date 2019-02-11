لماذا رفض جوزيه مورينيو تدريب منتخب قطر؟

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رفض مورينيو تدريب المنتخب القطري رغم فوزه بكاس أمم آسيا الأخيرة، وكشف عن سر رفضه العمل في تدريب المنتخبات، ووجهته المقبلة بعد مانشستر يونايتد.
١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م
لم تكن المستويات الجيدة التي قدمها منتخب قطر في بطولة أمم آسيا الأخيرة، التي مهدت له طريق الفوز باللقب لأول مرة في تاريخه كافية لإغراء "سبيشيال وان" على قبول مهمة تدريب العنابي، استعدادًا لمونديال 2022 المقرر أن تستضيفه قطر على ملاعبها. جوزيه مورينيو، المدير الفني البرتغالي الكبير، لم يقتنع بفكرة المغامرة بتاريخه التدريبي في هذه المرحلة باتخاذ قرار تدريب منتخب قطر في المونديال، من المؤكد أنه كان يعلم حجم الإغراءات المالية، التي من الممكن أن يحصل عليها حال موافقته على العرض، الذي تلقاه شفويا، وبشكل ودي من مسئول كبير في قناة بي إن سبورت.
مورينيو سافر للدوحة لتحليل مباراة قطر والسعودية في دور المجموعات بكأس الأمم الآسيوية التي أقيمت يوم 17 يناير الماضي، وانتهت بفوز العنابي بهدفين دون رد، ومواجهة أرسنال مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، التي أقيمت يوم 19 يناير، وفاز بها المدفعجية بنفس نتيجة فوز المنتخب القطري على نظيره السعودي. المقابل
مورينيو سافر للدوحة لتحليل مباراة قطر والسعودية في دور المجموعات بكأس الأمم الآسيوية التي أقيمت يوم 17 يناير الماضي، وانتهت بفوز العنابي بهدفين دون رد، ومواجهة أرسنال مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، التي أقيمت يوم 19 يناير، وفاز بها المدفعجية بنفس نتيجة فوز المنتخب القطري على نظيره السعودي.
المقابل الملي للظهور في بي إن سبورت
"سبيشيال وان" سافر إلى الدوحة من أجل تحليل المواجهتين، وحصل من قناة "بي إن سبورت" وقتها على 180 ألف دولار ما يوازي 3 ملايين و200 ألف جنيه، وتمت مطالبة المدير الفني الاستثنائي بالظهور في برنامجين مسجلين نظير مقابل مالي آخر، لكنه رفض الحصول على أي مقابل، ورحب بالفكرة، وأبلغ مسئولي القناة أنه ليس لديه مانع في تسجيلهم بعد حفاوة استقباله في قطر.
مسئولو قناة "بي ان سبورت" فوجئوا بحالة التواضع التي كان يتعامل بها الداهية البرتغالي المعروف بمشاكساته التي تصل إلى حد الغطرسة في التصرفات، وسرعان ما تحول إعجاب القطريين بالوجه الودود، الذي ظهر عليه مورينيو خلال هذه السفرية إلى رغبة قوية لدى الاتحاد القطري لكرة القدم في تقديم عرض له لتدريب المنتخب، في المونديال القادم، خاصة أن المدرب البرتغالي غير مرتبط بأي تعاقدات في الوقت الحالي بعد رحيله من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب تراجع النتائج وأزماته مع نجوم الفريق.
رأي مورينيو في العنابي
المسئول القطرى الذي عرض على مورينيو تدريب العنابي، حاول في البداية جس نبضه من خلال التعرف منه على رأيه في الكرة التي يلعبها المنتخب في أمم آسيا، إلا أن المدرب البرتغالي كان ذكيا كالعادة، وحاول قدر المستطاع الهروب من الإجابة عن السؤال بشكل واضح، واكتفى بالتعليق على أنه من خلال لقاء السعودية الذي شاهده لدى قطر منتخب جيد، لكنه لا يعلم عنه الكثير، ليفاجأ بعدها باستفسار عن مدى إمكانية تدريب هذه المجموعة - التي تتمتع بمتوسط أعمار صغير - بعد أمم آسيا وحتى نهائيات كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر.
سر رفضه تدريب المنتخبات
مورينيو وجه الشكر للمسئول القطري على العرض لكنه اعتذر عن عدم قبول المهمة، وأوضح أن الرفض يأتي من منطلق أن تدريب أي منتخب لا يغريه على الإطلاق، ولم يدخل ضمن حساباته في هذه المرحلة.
وحاول المدرب البرتغالي أن يؤكد للمسئول القطري أن أكبر إنجاز قد يتحقق حال تدريبه قطر لن يتعدى الوصول إلى دور الثمانية في المونديال، وهو أمر لا يمثل له طموحا كبيرا لأن هدفه في التدريب الفوز بالبطولات وتدريب المنتخبات لا يتحقق من خلاله هذا الأمر إلا بصعوبة.
وجهة مورينيو المقبلة
ولم تخل الجلسة الودية التي تم عرض الأمر فيها على مورينيو من محاولة إغرائه ماليا دون الإفصاح عن المقابل المالي، لكن مورينيو قطع كل هذه الطرق بتوجيه سؤال مباشر للمسئول القطري قائلأً له لو عرض عليك تدريب منتخب قطر وريال مدريد أيهما تختار؟.
السؤال الذي وجهه مورينيو تسبب في حرج بالغ للمسئول القطري، وحاول أن يتأكد الأخير من مدى جدية عرض النادي الملكي عليه، فأجابه قائلأً: "90 في المائة أنا المدير الفني القادم لريال مدريد" ليسدل الستار على مفاوضات منتخب قطر مع سبيشيال وان.
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