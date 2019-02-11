انت الان تتابع يوفينتوس يحصل على توقيع لاعب آرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

كشفت شبكة سكاى سبورتس، عن توقيع أرون رامسي لاعب أرسنال الإنجليزي على عقد انتقال لفريق يوفنتوس الإيطالى لمدة أربع سنوات، وذلك بعد انتهاء مدة تعاقده مع الجانرز فى نهاية الموسم الحالى 2018-2019، حيث سينتقل فى صفقة مجانية لليوفي بمقابل 83 مليون جنيه إسترليني، وسيحصل على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا ليصبح أغلى لاعب بريطاني عبر التاريخ يحصل على ذلك الراتب، وذلك بعد أن امتدت مسيرته مع الفريق لمدة 11 عاما، وشارك فى 395 مباراة، وسجل 65 هدفًا، وصنع 67 آخرين.

وكان رامسى قريبًا من الرحيل فى موسم الانتقالات الشتوى الماضى "الميركاتو الشتوى" إلى صفوف فريق يوفنتوس ولكن لم تتم الصفقة فى النهاية. وأفادت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية أن "أوناى إيمرى" المدير الفني للجانرز كان يريد بيع رامسى خلال شهر يناير الماضى من أجل الحصول على الأموال اللازمة لتمويل أي صفقة.