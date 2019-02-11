انت الان تتابع بعثة الاتحاد تصل السعودية استعدادًا لمواجهة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:هاني العوضي ١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى وأعضاء المجلس إلى المملكة العربية السعودية، لخوض مباراة الذهاب أمام فريق الهلال السعودي يوم 16 فبراير القادم على استاد جامعة الملك سعود بالرياض في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات دور الـ8 لكأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وتضم البعثة: الجهاز الفني والطبي: حلمي طولان: المدير الفني وليد صلاح الدين: مدير الكرة ممدوح المحمدي: مدرب عام عمرو الأشلم: طبيب مجدي إبراهيم: مدرب عام هاني أحمد: مدرب أيمن طاهر: مدرب حراس المرمي

وتضم قائمة اللاعبين: حراسة المرمي: الهانى سليمان - محمود الزنفلى - صبحي سليمان. خط الدفاع: محمود شعبان - هشام صلاح - ولاس دي سيلفا - بازوكا - محمود رزق - محمد أنور - محمد ناصف - صبري رحيل - كريم الديب - السيد سالم . خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل مانجا - خالد الغندور - أحمد داودا - فوزي الحناوي - عمار

وتضم قائمة اللاعبين:

حراسة المرمي: الهانى سليمان - محمود الزنفلى - صبحي سليمان.

خط الدفاع: محمود شعبان - هشام صلاح - ولاس دي سيلفا - بازوكا - محمود رزق - محمد أنور - محمد ناصف - صبري رحيل - كريم الديب - السيد سالم .

خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل مانجا - خالد الغندور - أحمد داودا - فوزي الحناوي - عمار حمدي - كريم ممدوح - احمد توفيق .

خط الهجوم: رزاق سيسيه - جدو - تشوكا - خالد قمر - محمد عبد المجيد - توني سيلفا.

وتأهل فريق الاتحاد السكندري إلى دور الثمانية بعد إقصائه نادي الزمالك بركلات الترجيح بعدما انتهت مباراتي دور الـ16 بالتعادل 1-1 في مجموع المباراتين.

