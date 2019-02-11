الإصابة تهدد مشاركة نجم أياكس أمام الملكي

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أصيب دي يونغ في العضة الضامة

تحوم الشكوك حول مشاركة فرينكي دي يونغ لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي في مباراة فريقه أمام ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا بداعي الإصابة.

وباتت مشاركة اللاعب الشاب الذي سينتقل إلى صفوف برشلونة بعد انتهاء الموسم الحاري، محل شك أمام ريال مدريد، الأربعاء المقبل، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وخرج دي يونغ (21 عاما)، الذي سينتقل إلى برشلونة هذا الصيف، مقابل 86 مليون يورو (97.2 مليون دولار)، اضطراريا خلال مباراة خسرها أياكس أمام هيراكليس بالدوري الهولندي السبت.

وكان دي يونع يعاني من إصابة قبل اللقاء، لكنه نال تصريحا بالمشاركة بعد تعافيه.

كما تحوم شكوك حول جاهزية نيكولاس تاليافيكو الذي أكمل مباراة السبت، لكن وسائل إعلام محلية قالت إنه اشتكى من آلام بالركبة.

وتقام مباراة الإياب بين أياكس والريال بملعب سانتياغو برنابيو في الخامس من مارس المقبل.