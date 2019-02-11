أول تعليق من رامسي بعد التوقيع مع يوفنتوس

وجه الويلزي الدولي آرون رامسي لاعب يوفنتوس الجديد، رسالة لجماهير آرسنال عقب التوقيع بشكل رسمي مع اليوفي مساء اليوم الإثنين.

وغرد رامسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كما سمعتم فأنا توصلت لاتفاق مبدئي مع يوفنتوس".

وتابع: "أردت إصدار بيانا لكل جماهير أرسنال التي كانت دائما مخلصة وداعمة لي بعدما رحبت بي كلاعب شاب وكانت بجانبي في كل لحظاتي الجيدة والسيئة وأغادر أرسنال بلقب حزين بعد 11 سنة كانت رائعة في شمال لندن شكرا لكم".

وأكمل حديثه: "سأواصل إعطاء 100% من مجهودي وأتمنى إنهاء الموسم بقوة قبل بداية الفصل الجديد في مسيرتي في تورينو".

وأعلن نادي يوفنتوس رسمياً، اليوم الإثنين، التعاقد مع الويلزي الدولي آرون رامسي لاعب وسط نادي آرسنال الإنجليزي، ليدعم صفوف الفريق الإيطالي لمدة 4 مواسم وذلك بدايةً من يوم 1 يوليو 2019.

يُذكر فأن رامسي بدأ مسيرته في كارديف سيتي، بين عامي 2007 و 2008، وفي يوليو 2008 انضم للعب في صفوف آرسنال مقابل مبلغ قدره 4.8 مليون جنيه إسترليني.