شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الاثنين 11/2/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الإثنين العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني غدًا الثلاثاء فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

لاسارتي يشرح للاعبي الأهلى خطة إسقاط سيمبا

يشرح مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى خلال مران اليوم ، خطة اسقاط فريق سيمبا التنزاني ومنعه من أية إنتفاضات يرغب خلالها في التعويض بعدما خسر من الأهلي بخماسية نظيفة الجولة الثالثة كما خسر في الجولة الثانية من فيتا كلوب بخماسية نظيفة أيضاً.

ويحل الأهلى ضيفاً على فريق سيمبا التنزاني فى الثالثة عصر غدا الثلاثاء فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

مفارقة طريفة.. عضو مجلس إدارة سيمبا التنزانى يُشجع الأهلي

فى مفارقة طريفة أعلن مصلح الرواحى، عضو مجلس إدارة نادى سيمبا التنزانى، أنه من مُشجعى النادى الأهلي الكبار، مؤكداً أن الأهلي هو عملاق القارة الأفريقية وله شعبية كبيرة فى أفريقيا والدول العربية والخليج.

ويُعد مصلح الرواحى واحداً من أهم وأقدم أعضاء مجلس إدارة نادى سيمبا منذ سنوات طويلة وهو يمتلك الجنسية العمانية ويُقيم فى تنزانيا منذ سنوات طويلة.وقال الرواحى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه من عُشاق الأهلي ويتابع أخباره بشكل مُستمر، خاصة أن بطل مصر له مُتابعين بالملايين بالخارج، مؤكداً أن فريق سيمبا محظوظ باللعب فى نفس مجموعة الأهلي مُتمنياً التوفيق للناديين فى مباراة اليوم بدار السلام.

60 ألف مُشجع "سعة" الاستاد الوطنى بدار السلام

يتسّع الملعب الوطنى فى العاصمة التنزانية دار السلام لـ60 ألف مُشجع، وهى السعة الرسمية للاستاد الذى سيستضيف مباراة الأهلي و"سيمبا" التنزانى فى الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا.

وحسب تأكيدات مسئولى سيمبا لبعثة الأهلي، فإن المقصورة الرئيسية للاستاد الوطنى بدار السلام تشهد حالياً عملية إصلاحات، لذا سيتم تخصيص كراسى لكبار الزوار على جانبى المقصورة يميناً وشمالاً.

تعرف على أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا

تشهد أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا ارتفاعاً واضحاً قبل 24 ساعة من المباراة، وتراوحت الأسعار بين 20 ألفاً و10 آلاف وخمسة آلاف و2000 شلن، وهى العملة الرسمية فى البلاد، علماً بأن الدولار الأمريكى يساوى 2300 شلن تنزانى، أى سعر التذكرة يتراوح بين دولار أو 10 دولارات.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

محمد الشناوى ينتظم فى مران الأهلي بعد "كدمة" اليد اليمنى

ينتظم محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلي، فى مران الفريق عصر اليوم بتنزاينا بعدما اشتكى من كدمة بسيطة فى اليد اليُمني نهاية مران أمس.

وأكد الجهاز الطبى للفريق، بقيادة الدكتور خالد محمود، أن إصابة الشناوى بسيطة، وما تعرض له فى مران الأمس لم يكن سوى "كدمة" بسيطة ولم يستمر الألم منها طويلاً، لذا سيُشارك فى مران اليوم بشكل طبيعى.