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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة سيمبا فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة بالأهلى استعداداته للقاء سيمبا التنزانى، حيث خاض مرانه الأخير على الملعب الذى يستضيف مباراته غدا أمام الفريق المضيف، فى حين أنه خاض مرانه أمس الأحد على ملعب جيم خانا القريب من فندق الإقامة.
ويلتقى الأهلى نظيره سيمبا فى الثالثة من عصر غد الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
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