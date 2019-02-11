شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تذكرة مباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى بالكونفدرالية وأسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مسئولو نادى الزمالك، تذاكر مباراة الفريق الأول ضد نصر حسين داى الجزائرى، والمقرر لها التاسعة مساء يوم الأربعاء، فى الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب.

وينشر ”الخليج 365” صورة من تذكرة مباراة الزمالك ونصر حسين داى، والتى جاءت أسعارها المقصورة الأمامية: ٧٥جنيهًا، الأولى شمال: 50 جنيهًا، الموحدة: 30 جنيهًا.