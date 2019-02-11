شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: "واحد افتكرنى نجم الريدز وطلب منى سُلفة نص مليون جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، موقفا طريفا تعرض له بسبب تشابه اسمه مع اسم نجم ليفربول ومنتخب مصر "مو صلاح" وقال صلاح في تصريحات إذاعية: هاتفني شخص وطلب سُلفة 500 الف جنيه، كان يعتقد أنني محمد صلاح نجم الريدز وأكد: وقتها اتدعيت انني والد محمد صلاح وانني سوف اتجه لإنجلترا لأبلغه، واختتم كلماته: نفسي أقابل محمد صلاح.

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