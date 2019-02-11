أحمد حجازي يتحدث عن حلم عودة وست بروميتش للبريميرليج

اليوم الجديد
كشف الدولي أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن رغبة الفريق في العودة إلى البريميرليج خلال الموسم المقبل.
وينافس وست بروميتش، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "شامبيونشيب" على الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز من جديد بعد الهبوط الموسم الماضي.
وقال حجازي، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "هدفنا الصعود مرة أخرى للدوري الإنجليزي، هذه رغبة الجميع، اللاعبين والإدارة والجماهير".
وأضاف: "التأهل بشكل مباشر للدوري الإنجليزي الممتاز، هي أفضل طريقة ننهي بها الموسم الحالي، ويجب أن...
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