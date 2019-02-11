مواهب مصرية في قطر.. ثلاثي توج بكأس آسيا.. وسباعي تحت منظار أجيري

مصراوي

فتح تصريح المكسيكي خوسيه تيتو مساعد مواطنه خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري حول مراقبة عدد من اللاعبين المصريين الناشطين بالملاعب القطرية لتحديد مدى إمكانية ضم بعضهم الباب أمام مزيد من الاهتمام بلاعبي كرة القدم المصريين في الأندية القطرية.

وتشتهر قطر بضم العديد من اللاعبين من جنسيات مختلفة، خاصة عقب إنشاء أكاديمية أسباير، حيث فُتح الباب أمام تجنيس بعض اللاعبين الشباب والناشئين، بعد مرحلة شهدت تجنيس العديد من اللاعبين المخضرمين من ذوي الجنسيات الأجنبية.

وأصبح اللاعبون ذوي الأصول المصرية يشكلون جزءًا...