بالفيديو.. صلاح يشارك ميسي في إعلان جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، في إعلان جديد مسرب كدعاية لشركة "بيبسي" للمشروبات الغازية.

وكان صلاح أحرز هدفًا في شباك بورنموث يوم السبت الماضي قاد به ليفربول للفوز بنتيجة (3-0)، بينما شارك ميسي في تعادل برشلونة مع مضيفه أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

ويتفوق ميسي على صراع في صراح الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الخمس الكبرى، حيث أحرز البرغوث الأرجنتيني 21 هدفا في الليجا حتى الآن، بينما سجل صلاح 17 في بريميرليج.