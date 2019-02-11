أمير مرتضى يعلق على واقعة ساسي وأوباما بتغريدة ساخرة (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، على واقعة المشادة التي نشبت بين يوسف أوباما وزميله التونسي فرجاني ساسي في المباراة الأخيرة أمام النجوم.
ونشر أمير مرتضى صورة لأوباما وساسي معًا في مران الزمالك، وعلق ساخرًا: "أوباما وفرجاني ساسي في حالة انعقاد دائم"، في إشارة إلى البيان الأخيرة الذي أصدره الأهلي.
وكان تركي آل الشيخ مالك بيراميدز سخر من بيان الأهلي، والذي أعلن خلاله أنه في حالة انعقاد دائم لدراسة المستجدات الخاصة بمباريات الفريق المؤجلة بالدوري المصري.
يُذكر أن مصدر بالزمالك نفى الأنباء التي ترددت حول توقيع عقوبة على يوسف أوباما بعد مشادته مع فرجاني ساسي، مؤكدًا أنها " نرفزة ملعب" بسبب الرغبة في تحقيق الفوز.
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