مواهب مصرية في قطر.. ثلاثي توج بكأس آسيا.. وسباعي تحت منظار أجيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

فتح تصريح المكسيكي خوسيه تيتو مساعد مواطنه خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري حول مراقبة عدد من اللاعبين المصريين الناشطين بالملاعب القطرية لتحديد مدى إمكانية ضم بعضهم الباب أمام مزيد من الاهتمام بلاعبي كرة القدم المصريين في الأندية القطرية.

وتشتهر قطر بضم العديد من اللاعبين من جنسيات مختلفة، خاصة عقب إنشاء أكاديمية أسباير، حيث فُتح الباب أمام تجنيس بعض اللاعبين الشباب والناشئين، بعد مرحلة شهدت تجنيس العديد من اللاعبين المخضرمين من ذوي الجنسيات الأجنبية.

وأصبح اللاعبون ذوي الأصول المصرية يشكلون جزءًا بارزًا في قوام المنتخبات القطرية، خاصة المنتخب الأول، الذي ضم العديد منهم، وظهر ثلاثي من ذوي الأصول المصرية في القائمة القطرية التي توجت بكأس الأمم الآسيوية مطلع شهر فبراير الحالي.

وضم المنتخب القطري في قائمته التي توجت بالكأس الآسيوية في الأراضي الإماراتية الحارس الصاعد ذو الأصول المصرية يوسف حسن، والذي لم يشارك خلال مشوار المنتخب العنابي، كما ضمت من ذوي الأصول المصرية لاعب خط الوسط أحمد فتحي الذي شارك بديلًا في مواجهة كوريا الشمالية بالدور الأول والجناح أحمد علاء الدين الذي شارك بديلًا في خمس مباريات بالمشوار الآسيوي.

ويبلغ يوسف حسن من العمر 22 عامًا ويلعب في فريق الغرافة، ويزامله أحمد علاء الدين ذو الـ 26 عامًا، بينما يلعب أحمد فتحي البالغ من العمر 25 عامًا في صفوف العربي.

وإلى جانب اللاعبين الذين فقدوا فرصة اللعب بقميص المنتخب المصري، وبينهم أحمد عبد المقصود لاعب الريان، الذي كان مرشحًا للانضمام إلى الأهلي المصري في الصيف الماضي، يظهر عدد من اللاعبين الذين يملكون فرصة تمثيل المنتخب المصري مستقبلًا.

وأكد تيتو أنه راقب سبعة لاعبين مصريين يلعبون في قطر، ويملكون أحقية اللعب للمنتخب المصري نظرًا لعدم مشاركتهم بقميص منتخب آخر، إلا أن المدرب المساعد المكسيكي شدد على أن أجيري لا يخطط لاستدعائهم في وقت قريب.

وأضاف تيتو أن سبب عدم التخطيط لضم اللاعبين السبعة أو بعضهم خلال الفترة الوجيزة المقبلة يعود لسببين، أولهما الخلافات السياسية بين مصر وقطر، إلى جانب أنهم ليسوا بمستويات مميزة للغاية تسمح بضمهم على حساب العناصر المتواجدة حاليًا.

وبين أبرز اللاعبين المصريين في الملاعب القطرية يتواجد محمد عبد المتعال الظهير الأيمن لفريق الريان، والذي يلعب بالفريق القطري منذ مراحل الناشئين، حيث انضم للريان عام 2012 عندما كلن يبلغ من العمر 17 عامًا.

كما يملك يوسف رمضان الظهير الأيمن بفريق العربي والبالغ من العمر 26 عامًا فرصة تمثيل المنتخب المصري، ويلعب رمضان بقميص العربي منذ عام 2015، بعدما بدأ مشواره مع الغرافة عام 2012.

يضم فريق السيلية أيضصا المدافع المصري مصطفى عبد الحفيظ البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يعد أحد أبرز عناصر الفريق، بينما يضم الخريطيات الظهير الأيسر المخضرم محمود سعد البالغ من العمر 36 عامًا، والذي بدأ مشواره الكروي في الملاعب المصري بقميص حرس الحدود عام 2004، قبل الانتقال إلى الجيش القطري عام 2007 ومنه إلى الخريطيات عام 2011.