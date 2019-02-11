محمد صلاح ينتقد تصرفات جماهير الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ما أثير خلال الفترة الماضية بين جماهير الأهلي والزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب صلاح عبر حسابه على تويتر الإثنين: "مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت".

وأضاف متسائلا: "هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟"، في إشارة إلى التصرفات المسيئة من الجماهير.

وكانت الفترة الماضية شهدت تنافسًا كبيرًا بين جماهير الأهلي والزمالك على تويتر، بإطلاق عدة أوسمة "هاشتاج" على خلفية الصراع بين قطبي الكرة المصرية في الدوري.

يُذكر أن الزمالك يتصدر حاليًا ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة من 19 مباراة، فيما يأتي بيراميدز بالمركز الثاني برصيد 42 نقطة من 21 لقاء، والأهلي ثالثًا بـ39 نقطة من 18 مباراة.