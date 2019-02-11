محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول استعداداً لبايرن ميونيخ

كتبت - سارة جاب الله

استقر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول علي القائمة المسافرة استعداداً لمبارة بايرن ميونيخ والتي تضم 31 لاعبًا حيث يستعد الريدز لقضاء 4 أيام في أسبانيا قبل العودة إلى منافسات دوري الأبطال.

وجاءت قائمة الريدز كالتالي:

فابينيو، فان ديك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينيو، ماني، صلاح، أليسون، هندرسون، ستوريدج، مورينو، لالانا، تشامبرلين، مينوليه، شاكيري، بروستر، روبرتسون، أوريغي، ماتيب، فيليبس، جونز، كي جانا-هوفر، وود

برن، كيليهر، كاماتشو، ترينت، كريستي ديفيز، ويلان ، لويز.

ويواجة ليفربول بايرن ميونخ الألمانى فى دورى أبطال أوروبا يوم 19 فبراير الجارى قبل أن يواجه مانشستر يونايتد فى مباراة صعبة بمسابقة الدورى الإنجليزى يوم 24 من الشهر ذاته بملعب "أولد ترافورد".