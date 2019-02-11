استقر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول علي القائمة المسافرة استعداداً لمبارة بايرن ميونيخ والتي تضم 31 لاعبًا حيث يستعد الريدز لقضاء 4 أيام في أسبانيا قبل العودة إلى منافسات دوري الأبطال.
وجاءت قائمة الريدز كالتالي:
فابينيو، فان ديك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينيو، ماني، صلاح، أليسون، هندرسون، ستوريدج، مورينو، لالانا، تشامبرلين، مينوليه، شاكيري، بروستر، روبرتسون، أوريغي، ماتيب، فيليبس، جونز، كي جانا-هوفر، وود
ويواجة ليفربول بايرن ميونخ الألمانى فى دورى أبطال أوروبا يوم 19 فبراير الجارى قبل أن يواجه مانشستر يونايتد فى مباراة صعبة بمسابقة الدورى الإنجليزى يوم 24 من الشهر ذاته بملعب "أولد ترافورد".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول استعداداً لبايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.