شرم الشيخ تستقبل منافسات المجموعة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم

كتب-عبد الرحمن ابو هاشم:

انطلقت اليوم منافسات المجموعة الرابعة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثانية، بمحافظة جنوب سيناء، من خلال حفل الافتتاح بالملعب القانوني بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي الإعاقة)، وذلك في إطار

خطة وزارة الشباب والرياضة والتي أعدتها لذوي الإعاقة لهذا العام.

حضر حفل الافتتاح محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، واللواء حسين رجب مدير عام المركز الدولي للتنمية الرياضية، علي أنور مشرف عام المدينة الشبابية بشرم الشيخ، حسين فرج

عضو الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور محمد عبد الستار، والدكتور وليد رجب عضوا مكتب ذوي الإعاقة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد خطاب عضو الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة.

تجدر الإشارة إلي أن الفرق المشاركة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثانية ثم تقسيمهم إلى 8مجموعات بدأت بمحافظة الوادي الجديد وتنتهي بمحافظة البحر الأحمر مارس المقبل، وقد صعدت من المجموعات الثلاثة إلي النهايات فرق "أسيوط، المنيا، الغربية".