رسميًا: يوفنتوس يعلن التعاقد مع رامسي لاعب أرسنال

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن التوقيع مع الويلزي أرون رامسي لاعب وسط أرسنال بشكل رسمي على أن ينضم للفريق في الصيف المقبل. وأنتقلرامسي إلى اليوفي في صفقة انتقال حر، بعدما تبقى في عقده مع أرسنال ٦ أشهر ويحق له
وكانت قد أشارت التقارير الصحفية ظهر اليوم، أن رامزي قد وقع لفريق يوفنتوس، براتب ٤٠٠ ألف يورو أسبوعيًا، ليدخل اللاعب ضمن قائمة أعلى ١٠ رواتب لاعبين في كرة القدم.
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