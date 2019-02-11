الأهلي ينهي مرانه الأخير على الملعب الوطني قبل مواجهة سيمبا

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية، دار السلام، استعداداً لمباراة سيمبا.
ويلتقي الأهلي مع سيمبا في الثالثة من عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا، في الجولة الرابعة
وشهد تدريب الأهلي، اليوم، بعض الجمل الفنية التي ينوي الجهاز الفني بقيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي تطبيقها في لقاء الغد.
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