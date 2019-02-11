محمد صلاح: الزمالك الأقرب لحسم الدوري

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كتب - عادل ابو الفضل
الموسم سيكون كالأتي، الزمالك ثم الأهلي وبيراميدز".
كشف محمد صلاح نجم ومدرب الزمالك الأسبق عن توقعاته لحامل لقب بطولة الدوري الممتاز، في الموسم الجاري.
وقال صلاح في تصريحاته إذاعية"أعتقد أن الزمالك هو الأقرب لحسم لقب الدوري هذا الموسم، واعتقد أن ترتيب الجدول بنهاية
وعن صراع الهبوط أشار "الأقرب للهبوط فريق وادي دجلة، وأعتقد أن طريقة لعب الفريق لن تجعله يعود مرة أخرى إلى الدوري الممتاز".
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