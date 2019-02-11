رياضة | موعد مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي والبث المباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي والبث المباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الهلال مع القادسية في مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم الثلاثاء ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيلتقي فريق الهلال مع القادسية على ملعب جامعة الملك سعود وذلك اليوم الثلاثاء والموافق 11 فبراير 2019 في تمام الساعة الـ5:25 بتوقيت مدينة القاهرة والـ6:25 بتوقيت مكة المكرمة والـ7:25 بتوقيت الإمارات.

ويحتل حالياً نادي الهلال صدارة جدول ترتيب فرق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة حيثُ لعب 19 مباراة وفاز في 14 مباراة وتعادل 4 مباريات وخسر لقاء وحيد.

أما فريق القادسية الذي يعيشش فترات صعبة بعد المستوى المميز الذي ظهر به في الدوري الأول حيثُ تراجع حالياً للمركز العاشر برصيد 23 نقطة حيثُ لعب 19 مباراة وفاز في 7 مباريات وتعادل مباراتين وخسر 10 مباريات.

وستكون مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي للمحترفين مذاعة عبر قناة KSA Sport 2 HD بصوت المعلق المتميز فارس عوض بالإضافة لإذاعة المباراة عبر قناة دوري بلس على الإنترنت.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الهلال والقادسية عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.