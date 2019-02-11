رياضة | رسميا.. يوفنتوس يعلن عن أولى صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. يوفنتوس يعلن عن أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي يوفنتوس رسمياً، اليوم الإثنين، التعاقد مع الويلزي الدولي آرون رامسي لاعب وسط نادي آرسنال الإنجليزي، ليدعم صفوف الفريق الإيطالي لمدة 4 مواسم وذلك بدايةً من يوم 1 يوليو 2019.

يُذكر فأن رامسي بدأ مسيرته في كارديف سيتي، بين عامي 2007 و 2008، وفي يوليو 2008 انضم للعب في صفوف آرسنال مقابل مبلغ قدره 4.8 مليون جنيه إسترليني.

وكانت هناك عدة أندية أوروبية قد أبدت اهتمامها بضمه مثل بايرن ميونيخ وإنترناسيونال وريال مدريد، كما قدم نادي آرسنال عرضاً لرامسي في سبتمبر لكنه رفض ولم يكن النادي مستعدًا لتلبية مطالب راتبه كما أن مدرب الفريق أوناي إيمري لديه تحفظات حول دور رامسي في فريقه.

والجدير بالذكر فأن رامسي قد لعب 259 مباراة مع أرسنال وسجل 61 هدفاً، وكان من أهم العناصر المتواجدة في المدفعجية خلال الفترة الماضية.