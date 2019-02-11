رياضة | مفاجأة.. سكرتيل رفض الإنضمام لبرشلونة في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. سكرتيل رفض الإنضمام لبرشلونة في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة الإسباني حاول التعاقد مع الصربي مارتن سكرتيل من فناربخشة التركي خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن برشلونة حاول التعاقد مع سكرتيل لتعزيز خط الدفاع في الفترة التي كان يبحث فيها النادي عن التعاقد مع مدافع جديد بعد إصابة أومتيتي.

وكان وكيل أعمال سكرتيل أكد أن موكله سعيدا في تركيا ولا يريد أن يصبح في المركز الثالث داخل برشلونة والجلوس على مقاعد البدلاء في ظل تعاقد مع النادي مع لينجليت في الصيف الماضي.

وأفاد وكيل أعمال اللاعب بأنه قام بإبلاغه برغبته في مواصلة اللعب بتركيا وعدم الرحيل لبرشلونة كونه واحد من العناصر الاساسية للفريق التركي بعد انضمامه من ليفربول في 2016.