رياضة | محمد صلاح: رئيس الزمالك لا يتدخل في التشكيل

أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن رئيس الابيض لم يتدخل في الأمور الفنية الخاصة بالفريق خلال وجوده بالجهاز الفني.

وقال صلاح في تصريحاته لبرنامج في الاستاد :" اؤكد للمرة المليون أن رئيس الزمالك لا يتدخل في تشكيل الفريق".

وأضاف:" هو دائما لديه اعتقاد أن الفريق لابد ان يهاجم بـ 2 مهاجمين، ولكنه لم يتحدث عن لاعب بعينه نهائيا".

محمد صلاح: الزمالك الأقرب لحسم اللقب ودجلة "الأقرب للهبوط"

أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن الأبيض هو الاقرب لحسم لقب الدوري هذا الموسم.

وقال صلاح في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام : ترتيب الجدول بنهاية الموسم سيكون كالأتي، الزمالك ثم الأهلي وبيراميدز".

وأضاف :"الأقرب للهبوط فريق وادي دجلة، وأري أنه إذا هبط لن يستطيع العودة للأضواء مره أخرى بسبب طريقة لعبه".