رياضة | دراكسلر: سنفتقد نيمار ولست قلقاً من بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراكسلر: سنفتقد نيمار ولست قلقاً من بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جوليان دراكسلر، نجم نادي باريس سان جيرمان، عن المواجهة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد يوم الغد الثلاثاء وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال دراكسلر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "مانشستر يونايتد لديه لاعبون رائعون بالتحديد بوجبا وماتيتش، وسيكونون رئيسين في تحديد مسار المباراة، لكن علينا أن نتمتع بالجودة كذلك، ولاعبونا قادرون وأكثر".

وأكمل: "سنفتقد نيمار ومونييه، هما مهمان لنا. لكن لا يجب أن نتحدث عن المصابين، بل عن المتاحين. سنعطي كل ما لدينا بالتأكيد، أوقفنا بول في بعض المرات بين فرنسا والمانيا، وسنرى ما سنفعل غدًا. يستطيع فعل أي شيء، لكننا قادرون على ايقافه".

وأضاف: "لا يمكننا الإنتظار لبدء اللقاء. سنحضر للقاء بشكل جيد، ونأكل بشكل جيد، وننام جيدًا، وسنعطي كل ما لدينا غدًا، لم أتحدث مع المدرب بعد، ولا أعلم ما إذا كنت سألعب أم لا، أفضل اللعب في مركز رقم 8 أو رقم 10، أنا اللاعب المعوض لنيمار".

وأردف: "نتوقع أن يلعبوا بنفس الطريقة التي لعبوها مؤخرًا. لكن مباراة الغد ليست الحياة أو الموت، يوجد مباراة أخرى في ملعبنا كذلك، تحدثت مع دي ماريا عن مانشستر يونايتد بالأمس، ولن أقول لك ماذا قال. سنحتاجه غدًا لأننا لن نلعب بنيمار وكافاني، وآمل أن يؤدي جيدًا".