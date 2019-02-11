رياضة | محمد شريف يشكو تجاهل لاسارتي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد شريف يشكو تجاهل لاسارتي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد شريف لاعب فريق الأهلي عن غضبه الشديد من تجاهل مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر في الفترة الماضية.

وتحدث محمد شريف مع أحد أعضاء الجهاز الفني بالنادي الأهلي عن غضبه بسبب عدم المشاركة في المباريات وعدم حصوله على الفرصة، رغم اجتهاده بشكل كبير فى التدريبات.

ونصح أحد أعضاء الجهاز الفنى بالنادي الأهلي محمد شريف بضرورة الصبر وانتظار فرصة المشاركة فى المباريات القادمة، مؤكدًا له أن دوره قادم فى ظل تلاحم المباريات محليًا وإفريقيًا.

ولم يحصل محمد شريف على فرصته كاملة مع النادى الأهلى رغم تألقه فى المباريات التى يشارك خلالها منذ تولى لاسارتى المهمة الفنية خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون.