انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تنظم أول بطولة خليجية نسائية لكرة القدم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 فبراير 2019 09:49 مساءً - تتأهب السعودية لتنظيم أول بطولة خليجية نسائية لكرة القدم، وذلك ما بين الأول والسادس من مارس المقبل، في الصالة الخضراء في الخبر شرقي المملكة.

وينظم الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية البطولة الخليجية، والتي تقام تحت عنوان "الكرة تجمعنا"، وتعرف مشاركة 16 فريقاً بنظام خروج المهزوم.

وتضم البطولة فرقاً سعودية؛ هي: المملكة، وشعلة الشرقية، واليمامة، ولوردز، ويونايتد إيجلز، وسنيكس، ورويالز، وجدة إيجلز، والتحدي، واتحاد الملوك، إضافة إلى أندية خليجية من الإمارات والكويت والبحرين وعُمان.

ونقلت النسخة الإلكترونية من صحيفة "عكاظ" السعودية عن لاعبة كرة القدم لفريق اليمامة، لمى العنزي، قولها إن فريقها "مستعد وجاهز للمشاركة في هذه البطولة والمنافسة على اللقب ليكون أول فريق كرة قدم سعودي نسائي يحقق بطولة على مستوى الخليج".

وبحسب الصحيفة السعودية، ستنطلق الفعالية باحتفال رسمي يعقبه دخول اللاعبات وكلمات من الرعاة، واستعراض غنائي لـ50 فتاة سعودية.

وتشهد "السعودية الجديدة" تغييرات اجتماعية "دراماتيكية" غير مسبوقة، على غرار السماح بدخول النساء إلى ملاعب الكرة، وتشجيع فرقهن المفضلة، فضلاً عن السماح لهن بقيادة السيارة.

وإضافة إلى ذلك، رُفع الحظر الذي كان مفروضاً على تنظيم الحفلات الغنائية والفنية، فضلاً عن البدء بتدشين دُور للسينما، ووقوف المرأة على خشبة المسرح ممثِّلةً أمام الرجل، لأول مرة منذ 50 عاماً، وبث التلفزيون الرسمي أغاني لـ"أم كلثوم"، والسماح بتدريس التربية البدنية في مدارس البنات.

كما اعتاد السعوديون منذ أشهر على رؤية سلسلة من الفعاليات الرياضية والموسيقية والترفيهية غير المسبوقة، بينها إقامة حفلات لفرق ومغنين عرب وغربيين، إضافة إلى عروض "أوبرا"، ومهرجان لموسيقى الجاز.