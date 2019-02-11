شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مستاء من التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل

الخليج 365- أبدى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إستيائه الشديد من التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك خلال الفترة الماضية.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي "تويتر"، " مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت، هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي؟".

وشهدت الفترة الماضية حالة من التعصب الشديد بين جماهير قطبي مصر على موقع "تويتر"، بسبب الأزمات بين الفريقين في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الثاني، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.