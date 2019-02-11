شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب باريس سان جيرمان: مانشستر يونايتد أصبح مختلف تماما والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان على صعوبة مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد والتي تقام غدا في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "ستكون مباراة رائعة، اللعب ضد مانشستر يونايتد من أصعب التحديات التي قد تواجهها".

وتابع، " أصبح يونايتد مختلف تمامًا فالفريق يلعب بثقة أكبر ويسجل أهدافًا أكثر ويتقدم بالنتيجة مبكرًا في المباريات، إن نتائجهم المتتالية مثيرة للإعجاب".

وأضاف الألماني، " أنا واثق أننا في أوقات من المباراة سنتراجع للدفاع في مناطقنا، أتصور أن يونايتد سيلعب بجراءة".

وواصل توخيل، " نحن هنا لنسجل، ربما أكثر من هدف، لدينا مباراة ثانية، وأشعر بالراحة والقوة في بارك دي برانس."

كما أشاد توخيل بالفرنسي بول بوجبا لاعب اليونايتد قائلاً، "بوجبا دائمًا خطر هجوميًا، رفقة مارسيال، إنه ثنائي خطر جدًا".

وأتم مدرب الفريق الباريسي، " مانشستر يونايتد ودوري الأبطال كلمتان مترادفتان، يتسمان بالخبرة، والأمر أصعب لنا لأننا لا نملك التاريخ".