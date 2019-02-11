انت الان تتابع ميدو: ما يقال عن صعوبة استكمال الدورى «تهريج» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م

عبر أحمد حسام ميدو مدرب فريق الوحدة السعودي، عن غضبه حول ما أثير عن احتمالية إلغاء مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مشيرا إلى أن ما يحدث استخفاف بالجميع داخل المنظومة الرياضية، ولا يصح أن يكون هذا الكلام فى بلد كبير مثل مصر وذلك بعد أن صرح فرج عامر رئيس نادى سموحه بأن أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أبلغه بأن هناك صعوبة فى استكمال المسابقة ومن المحتمل أن تلغى، خاصة بعد تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز".

وكتب ميدو مستنكرا ما يقال عن فكرة الغاء الدورى: "ما يتردد الآن عن احتمالية إلغاء الدوري وتصريح رئيس نادي سموحة بأن السيد الوزير أبلغه بصعوبة استكمال الدوري تهريج لا مثيل له.. استخفاف بينا كلنا والموضوع مالوش دعوة بأهلي وزمالك بس عيب بجد إن الكلام ده يتردد في بلد تاريخها كبير زي مصر..عيب!!". ما يتردد