شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة الستة تزلزل عرش تشيلسى فى الدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتل فريق مانشستر سيتى عناوين الصحف الإنجليزية بعد فوزه الساحق والكبير على تشيلسى بسداسية نظيفة دون رد، خلال اللقاء الذى جمعهما، أمس الأول، على أرض ملعب الاتحاد، معقل الأول، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

وتراجع فريق تشيلسى إلى المركز السادس فى ترتيب «البريميرليج» برصيد 50 نقطة خلف أرسنال، صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف، فيما احتل مانشستر سيتى صدارة الترتيب بنفس الرصيد مع ليفربول المتبقية له مباراة.

قالت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، إن فريق مانشستر سيتى سحق بسداسية نظيفة تشيلسى، منها ثلاثية هاتريك لهدافه الأرجنتينى سيرخيو أجويرو، الأمر الذى أصاب جماهير «البلوز» بالدهشة والحسرة.

ونشرت صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية تصريحات أقر فيها ماوريسيو سارى، مدرب تشيلسى، بحرج موقفه أمام إدارة النادى بعد الخسارة أمام مانشستر سيتى 0-6، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى: «لا أجد سببا واضحا لهذه الخسارة، طوال الأسبوع كنا بحالة جيدة، لذا لا أتفهم ما حدث». وأضاف المدرب الإيطالى: «بالطبع موقفى حرج، لأننى المسؤول عن هذا الفريق».

وبسؤاله عن التشاور حول مستقبله مع مسؤولى البلوز، رد سارى: «لا أعرف فى الوقت الحالى، ولكن أعتقد أنه احتمال وارد الحدوث وخطوة طبيعية وضرورية». وأشار: «لا أعرف ما إذا كانت ستتم إقالتى أم لا، اسألوا إدارة النادى، ليست لدى أى فكرة».

كما ألمح المدير الفنى لتشيلسى فى المؤتمر الصحفى: «أعمل دائما وسط مخاطر عديدة». وانتقد مدرب البلوز لاعبيه قائلا: «لم ينفذوا الضغط المطلوب، فاليوم كان الفارق كبيرا بين الفريقين فى إجادة الضغط على الخصم، لقد ضغط لاعبو مانشستر سيتى علينا بطريقة جيدة للغاية وتركيز شديد، بينما لم نفعل ذلك». وتابع: «نعانى فى الفترة الأخيرة من سوء النتائج خارج ملعبنا، لا أعلم ما إذا كان الأمر له علاقة بنتائجنا الرائعة فى بداية الموسم بملاعب المنافسين مقارنة بأدائنا فى ملعبنا، ولكن فى الشهر الأخير تغير كل شىء، فالأمر ليس سهلا، ويجب أن ندرك سبب هذا التغير الشديد». ورفض المدير الفنى لفريق تشيلسى مصافحة المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، عقب انتهاء اللقاء.

ثأر سيتى لخسارته ذهابا صفر-2 أمام تشيلسى على ملعب الأخير «ستامفورد بريدج» عندما التقيا فى الثامن من ديسمبر الماضى، وألحق به خسارة مذلة بسداسية نظيفة، منها أربعة أهداف فى الشوط الأول.

وحقق فريق المدرب الإسبانى جوسيب جوارديولا ثالث فوز له تواليا بعد سقوطه المفاجئ أمام نيوكاسل 1-2 فى 29 يناير، بينما تلقى فريق المدرب الإيطالى ماوريتسيو سارى ثانى خسارة قاسية له فى غضون أسبوعين، بعد سقوطه أمام بورنموث برباعية نظيفة قبل أن يدك شباك هادرسفيلد بخماسية.

وتساوى أجويرو فى صدارة ترتيب الهدافين مع نجم ليفربول المصرى محمد صلاح برصيد 17 هدفا هذا الموسم.

وأتى الهدف الأول لسيتى عندما باغت صانع الألعاب كيفن كى بروين الذى شارك أساسيا بدلا من الإسبانى دافيد سيلفا، دفاع تشيلسى بتمريرة ماكرة باتجاه البرتغالى برناردو سيلفا على الجهة اليمنى، فمررها عرضية داخل المنطقة، لتصطدم بالمدافع البرازيلى دافيد لويز وتتهيأ أمام ستيرلينج الذى سددها فى أعلى الشباك.

أما أخطر فرص الفريق اللندنى فكانت فى الدقيقة 38 عندما سدد هيجواين كرة «على الطاير» من خارج المنطقة، لكن إيدرسون أبعدها ببراعة لركنية.

وفى الشوط الثانى، تصدت العارضة لرأسية من أجويرو بعد عرضية من دى بروين، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيتى إثر عرقلة الإسبانى سيزار أسبيليكويتا لستيرلينج داخل المنطقة، انبرى لها أجويرو وسجل منها هدفه الثالث فى المباراة.

وبهذا الـ «هاتريك» الحادى عشر فى الدورى، عادل أجويرو الرقم القياسى الذى يحمله النجم السابق لنيوكاسل يونايتد، ألن شيرر، كما أنه الـ«هاتريك» الثانى تواليا لأجويرو بعد ثلاثيته فى مرمى أرسنال الأحد الماضى 3-1.

وبات اللاعب الأرجنتينى أفضل هداف لسيتى فى الدورى الإنجليزى، ورفع رصيده إلى 160 هدفا، متخطيا لاعبين سجلا 158، هما إريك بوك وتومى جونسون.

وبعد ثلاثيته، خرج أجويرو على وقع التصفيق الحاد فى أرض الملعب، ودخل بدلا منه البرازيلى غابريال جيزوس.

ولم يكتف سيتى بالأهداف الخمسة، إذ كاد دى بروين يسجل الهدف السادس من ركلة حرة مباشرة، لكن كيبا أبعدها 58 قبل أن يختتم ستيرلينج مهرجان الأهداف عندما تلقى كرة عرضية من دافيد سيلفا، وتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك.

ويلتقى الفريقان فى نهائى كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة فى 24 فبراير على ملعب ويمبلى اللندنى، علما بأن الفريق الشمالى توج باللقب الموسم الماضى على حساب فريق آخر من العاصمة هو أرسنال.

قدم الإسبانى سيزار إزبيلكويتا، الظهير الأيمن لفريق تشيلسى اعتذاره إلى جماهير النادى اللندنى بعد السقوط الكبير أمام مانشستر سيتى بستة أهداف نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما على ملعب الاتحاد، اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ26 من الدورى الإنجليزى. وقال إزبيلكويتا، عقب المباراة: «هذه واحدة من أسوأ الليالى فى تاريخى، من الصعب شرح ما حدث».

وأوضح الإسبانى: «أول خمس أو ست دقائق الأمور كانت جيدة، ولكن هذا لم يكن كافيًا، الأمر محبط للغاية، لقد تلقينا الكثير من الأهداف، ولا يمكن أن نتقبل ذلك». وأضاف: «عندما نخسر 6-0، علينا أن نوافق بأننا لم نلعب بشكل جيد وارتكبنا الأخطاء، نحن كنا نعلم أن الأمور ستكون صعبة، عندما فزنا فى ستامفورد بريدج كان ذلك بسبب أننا لعبنا بشكل جيد ومعًا، اليوم الأمر لم يكن كذلك». واختتم إزبيلكويتا تصريحاته: «كل ما أستطيع فعله هو أن أقدم الاعتذار للجماهير، لأن ما حدث غير مقبول».