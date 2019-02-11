شكرا لقرائتكم خبر عن 60 برنامجا تدريبيا لتطوير الإعلام الرياضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

استعرض مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم الاثنين اجتماعًا له برئاسة الدكتور رجاءالله السلمي وبحضور أعضاء المجلس، التقرير السنوي لعام 2018م، الذي تضمن نشاطات الاتحاد وبرامجه ومبادراته في عامه الأول، كما تم

مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإبداء المرئيات والمقترحات حول ما سيتم تنفيذه من برامج ومشاريع خلال الفترة المقبلة، حيث تمت الموافقة على إطلاق مبادرة تطوير الإعلام الرياضي، التي تضم أكثر من 60 برنامجًا تدريبيًّا في ثلاثة مسارات إعلامية، بحيث تقام في جميع مناطق المملكة، وتخدم ما يقرب من 1800 متدرب من أعضاء الاتحاد وطلاب الإعلام والمواهب الواعدة في الإعلام الرياضي.

كما اعتمد أعضاء مجلس الإدارة إطلاق “جائزة التميز الإعلامي الرياضي”، ابتداءً من العام الجاري تشجيعًا ودعمًا للإعلاميين الرياضيين، وسعيًا إلى الارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية، على أن يتم إعلان تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

كما أقر المجلس خلال اجتماعه تصنيف المهن المعتمدة في الاتحاد، التي يحق لأصحابها الانضمام إلى عضوية الاتحاد، إضافة إلى مناقشة آلية اجتماع الجمعية العمومية الأول للاتحاد، الذي من المقرر انعقاده منتصف هذا العام.

يشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد قد اعتمد خطة العام الجاري وما تحتويه من برامج ومبادرات، من شأنها خدمة الإعلاميين الرياضيين ومساندتهم ودعمهم.