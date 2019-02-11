شكرا لقرائتكم قاسم باشا يسقط فى الدوري التركى بمشاركة تريزيجيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى فريق قاسم باشا التركي الذى يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، خسارة ثقيلة أمام نظيره أنقرة غوجو بثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى التركي.

وشارك تريزيجيه من بداية المباراة حتى النهاية ، وهى التى شهدت استمرار تراجع فريقه في النتائج.

وتذوق قاسم باشا، مرارة الهزيمة فى المباريات الأربعة الأخيرة بمسابقة الدورى التركى، ليتراجع إلى المركز الثامن فى جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بينما احتل أنقرة غوجو المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة