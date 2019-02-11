شكرا لقرائتكم مدرب أحد والفرنسي غوميز ينالان نجومية الجولة 19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختارت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الاثنين، التونسي عمار السويح مدرب فريق أحد، كأفضل مدرب للجولة الـ 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذهبت جائزة أفضل لاعب إلى الفرنسي بافيتمبي غوميز، مهاجم الهلال، وحقق الجمهور الاتحادي لقب الجمهور المثالي.

وقالت رابطة الدوري السعودي في بيان صحافي على الموقع الرسمي: جاء اختيار السويح بعد المستوى الكبيرة الذي قدمه فريق أحد في مواجهته أمام الفيصلي والتي انتهت للأول بأربعة أهداف مقابل هدف، كأكبر نتيجة لفريق أحد في تاريخ مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين، فيما أسهم الفرنسي بافتيمبي غوميز في فوز فريقه على الباطن على أرض الأخير بثلاثة أهداف لهدفين، بعد أن سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وأضافت: حقق الجمهور الاتحادي أفضلية الجولة بعد أن سجلوا حضوراً كبيراً قدره 30 ألفاً و 785 مشجعاً ومشجعة في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة أمام التعاون، والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في ختام مواجهات الجولة.

وتقدم رابطة الدوري السعودي للمحترفين 10 آلاف ريال لكل من أفضل مدرب وأفضل لاعب في كل جولة، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.