شكرا لقرائتكم الحزم يستضيف المباريات غير الجماهيرية على ملعبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الحزم المنافس في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إقامة مبارياته على ملعبه بالرس خلال ما تبقى من المباريات التي تقام في ضيافته خلال الموسم الحالي، ما عدا مواجهات الأندية الجماهيرية.

وسيتم تفعيل القرار بداية من مواجهة الباطن، التي تجمع الفريقين مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة العشرين، بيد أن مباريات النصر والهلال والاتحاد ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

ويحتل فريق الحزم المركز الثاني عشر في جدول الترتيب بعد مرور 19 جولة، حقق خلالها 4 انتصارات و7 تعادلات وخسر في 8 مباريات، وحصد 19 نقطة حتى الآن.