الأغلى بتاريخ بريطانيا.. «رامسي» يُنهي مسيرته مع الجانرز وينتقل ليوفنتوس

اليوم الجديد

كشفت تقارير إنجليزية عن توقيع الويلزي آرون رامسي لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، لعقود انضمامه ليوفنتوس الإيطالي خلال الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

ونشرت شبكة "بي بي سي" الإنجليزية أن رمزي وقع عقد انضمامه إلى يوفنتوس في الصيف، على أن يتقاضى راتب أسبوعي بأكثر من 400 ألف جنيه إسترليني ليصبح أغلى بريطاني في التاريخ يحصل على هذا الراتب.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن رامزي وافق على الانضمام لليوفي في عقد يمتد لـ4 سنوات مقبلة بداية من يونيو المقبل.

وينتهى عقد الويلزي مع الجانرز في يونيو المقبل، لينتقل إلى يوفنتوس دون أن...