بعثة الاتحاد السكندري تصل للسعودية استعدادًا لمواجهة الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- (أ ش أ):

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، مطار جدة استعدادًا لأداء مناسك العمرة قبل مواجهة الهلال السعودي.

واستقبل مسئولون بمطار جدة بعثة الاتحاد السكندري بالورود وسط حفاوة كبيرة من المسافرين والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان ولاعبي الفريق ومجلس إدارة النادي.

ويترأس بعثة الفريق محمد مصيلحي رئيس النادي ويرافقه نائبه هشام حسن وأعضاء مجلس الإدارة .. وكانت البعثة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري غادرت اليوم الاثنين إلى المملكة العربية السعودية عبر مطار القاهرة استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي في إياب دور الثمانية للبطولة العربية.

ويواجه الاتحاد السكندري نظيره الهلال السعودي يوم 16 فبراير الجاري على استاد جامعة الملك سعود بالرياض في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة في إطار مباريات دور الـ"8" بكأس زايد للأندية.