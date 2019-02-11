كاف يوضح لمصراوي.. هل يتضرر الزمالك بعد خرق رئيسه لقرار إيقافه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

كشف مصدر من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأن رئيس نادي الزمالك مُعرض للعقاب في حالة ثبوت خرقه لقرار إيقافه لمدة عام، كما أكد أن الاتحاد المصري لكرة القدم إذا ثبت تدخله في الأمر سيتعرض للعقاب، فيما نفى تمامًا وجود أي مسئولية على نادي الزمالك.

وقال مصدر من داخل "كاف" رفض ذكر اسمه في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الإثنين: "بالفعل وصلت الشكوى التي تقدم بها الأهلي إلى الاتحاد الإفريقي وسيتم دراستها في الفترة المقبلة."

وتابع: "الأمر سيبدأ باختيار لجنة من المحققين التابعين للكاف لدراسة الأمر من كافة جوانبه، حيث سيقوموا بدراسة المستندات المقدمة من جانب الأهلي بالإضافة إلى الردود التي سيقدمها اتحاد الكرة ورئيس الزمالك باعتبار الأول منظم الإجتماع والثاني هو المشكو ضده."

نظم اتحاد الكرة اجتماع مع أندية الدوري الممتاز - الأربعاء 6 من فبراير الجاري - من أجل مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالبطولة، قبل أن يقوم ممثل النادي الأهلي خالد مرتجي بالانسحاب من الجلسة فور حضور رئيس الزمالك للجبلاية باعتباره موقوف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية.

وقام اتحاد الكرة بإعلان أن الإجتماع كان وديًا وهو ما يعطي رئيس الزمالك الحق في حضوره، الأمر الذي دفع الأهلي لتقديم شكوى إلى الكاف مدعومة بخطابات اتحاد الكرة من أجل الفصل في الأمر.

وأضاف المصدر ذاته: "بعد انتهاء فريق التحقيق من عمله سيتم إحالة الأمر إلى لجنة الانضباط من أجل دراسة التقرير الذي اعده المحققين وتحديد القرارات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار."

ثم تحدث عن العقوبات المنتظرة في حالة ثُبوت وجود أي خطأ: "بالنسبة لرئيس الزمالك الأمر سيتراوح من بين التحذير الشديد والعقوبة المالية المغلظة، أما اتحاد الكرة إذا ثبت أنه خالف قرار الاتحاد الإفريقي فسيتعرض للعقوبة أيضا، لكن نادي الزمالك لا يمكن أن يكون مُعرض للعقاب وهو آمن تمامًا من هذا الأمر."