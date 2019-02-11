إصابة عماد السيد في مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعرض عماد السيد حارس مرمى الزمالك لإصابة في الكتف في تدريبات الفريق، في إطار الاستعدادات لمواجهة نصر حسين داي الجزائري في البطولة الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك فريق نصر حسين داي في الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب، في الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفدرالية.

وأصيب عماد السيد في الكتف خلال المران بعد التحامه في أحد الكرات العالية مع أحد لاعبي الزمالك، خلال التقسيمة التي أجراها الفريق في نهاية المران.

وغادر الحارس مران الزمالك متأثرا بالإصابة، ومن المنتظر أن يخضع لآشعة غدًا الثلاثاء لتحديد موقفه من مواجهة نصر حسين داي.

ومن المقرر أن يعلن المدير الفني السويسري كريستيان جروس قائمة الزمالك للمباراة بعد مران الغد للدخول في معسكر مغلق.

يذكر أن الزمالك خسر مباراته الافتتاحية في دور المجموعات من المسابقة القارية بنتيجة (4-2) على يد جورماهيا الكيني، ليتذيل حاليًا ترتيب مجموعته الرابعة.